Elden Ring: trapela la lista dei trofei, contiene enormi spoiler

Nella notte il filmato introduttivo di Elden Ring è trapelato in rete ma questo non è l'unico leak per il gioco di FromSoftware, sul web è infatti possibile reperire anche l'intera lista dei trofei per PS4 e PS5.

Inutile dire che la lista contiene enormi spoiler sul gioco, se siete interessati trovate l'elenco dei trofei di Elden Ring su Reddit, a quanto pare però la lista non è del tutto completa e alcuni trofei sono ancora nascosti e non visibili.

Anche in questo caso vale lo stesso avviso che vi stiamo dando da alcuni giorni, riportiamo queste notizie per dovere di cronaca ma vi consigliamo di non rovinarvi la sorpresa, sia l'elenco trofei che la cutscene iniziale contengono grandi spoiler sulla trama, sui personaggi e sulle meccaniche di gameplay. Sarebbe un vero peccato rovinarsi la sorpresa con le anticipazioni merse sul web per uno dei videogiochi più attesi dell'anno.

Il nuovo gioco di FromSoftware e Bandai Namco arriva il 25 febbraio su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, la day one patch di Elden Ring è già disponibile, l'update 1.01 migliora la stabilità generale e risolve alcuni bug minori oltre ad aggiungere alcune feature non meglio specificate, dal momento che il changelog dell'aggiornamento non è particolarmente chiaro in proposito.