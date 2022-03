Elden Ring si trasforma in Sonic: i roll dei Senzaluce sconfiggono gli invasori

Tra videogiocatori che riescono a finire Elden Ring in 25 minuti e una marea di Mod dedicate già disponibili, l'Interregno è sempre più bizzarro, anche grazie ad una trovata di gameplay davvero peculiare.

Sfruttando un equipaggiamento che conferisce un'abilità particolare, molti videogiocatori si stanno infatti divertendo a omaggiare Sonic all'interno del cupo Action RPG. Come? Applicando i poteri offerti da una specifica Cenere di Guerra (ottenibile nell'area di Altus Plateau) alla propria arma e poi cimentandosi in una serie di roll inarrestabili. A quanto pare, sono sempre più numerosi i Senzaluce che si stanno divertendo a mettere in pratica questa strategia, con la quale i giocatori fronteggiano poi gli Invasori nelle sessioni PvP.



Tra questi ultimi, possiamo ad esempio chiamare in causa il content creator Marco Yolo, che ha pubblicato un video dedicato a questa buffa pratica. Con tanto di Senzaluce personalizzato in stile Sonic, il giocatore ha realizzato un divertente mosaico di gameplay di Elden Ring "in stile Sonic". Se siete curiosi di osservarlo in azione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news.



In tema di Invasori, segnaliamo inoltre la recente pubblicazione della patch 1.03.2 di Elden Ring, con la quale FromSoftware ha prontamente bloccato la pratica che vedeva hacker corrompere le partite di altri utenti tramite invasione.