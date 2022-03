Oltre Elden Ring: tre Soulslike promettenti da non sottovalutare

Con Elden Ring si è riaccesa con ancora più intensità la fame di soulslike da parte degli appassionati di action ruolistici: andiamo allora alla scoperta di tre intriganti giochi appartenenti al medesimo sottogenere.

L'onda lunga del successo internazionale di Dark Souls ha dato vita a una miriade di progetti che ricalcano il linguaggio videoludico delle opere di Hidetaka Miyazaki. Ai Senzaluce che hanno già esplorato l'Interregno, quindi, farà piacere sapere che da qui ai prossimi mesi è previsto il lancio di numerosi soulslike e giochi di ruolo a tinte dark fantasy.

Nel novero delle esperienze di genere ritroviamo ad esempio Salt and Sacrifice, il secondo atto dell'epopea intrapresa dai guerrieri di Salt and Sanctuary: un titolo estremamente interessante che mutua l'estetica bidimensionale del prequel per elevarne il gameplay e proiettarci in una dimensione piena di segreti da scoprire.

Non meno intrigante è poi l'opera portata avanti dallo studio OverBorder con il soulslike pestilenziale Thymesia, un action adventure che ricalca l'estetica di Bloodborne per farci combattere contro orde di mostri deformi e cavalieri trasformati in abomini da una peste demoniaca che avvolge l'intero mondo di gioco.

E che dire allora del soulslike horror Bleak Faith Forsaken? L'opera prima di Archangel Studio racconterà la storia dei Forsaken, una stirpe di cacciatori chiamata a difendere quel poco che è sopravvissuto di un mondo alieno dall'estetica cyberpunk, dark fantasy e sci-fi sull'orlo del collasso.