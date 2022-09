Elden Ring trionfa ai Japan Game Awards 2022: ecco tutti i vincitori premiati al TGS

Dopo la nuova tornata di nuovi annunci per console Xbox e Game Pass condivisi alla conferenza Microsoft, è tempo di scoprire tutti i vincitori dei Japan Game Awards 2022.

Gli importanti riconoscimenti sono infatti stati assegnati nel corso della giornata odierna, all'interno della cornice del Tokyo Game Show 2022. Ad aggiudicarsi i due riconoscimenti più prestigiosi è stata FromSoftware, con Elden Ring che si è visto assegnare il Grand Award e il game director Hidetaka Miyazaki che ha visto il proprio talento riconosciuto persino dal Ministero giapponese dell'Economia, del Commercio e dell'Industria.



Di seguito, vi riportiamo la lista completa di tutti i vincitori.



Japan Game Awards 2022: tutti i vincitori

Minister of Economy, Trade, and Industry Award: Hidetaka Miyazaki;

Hidetaka Miyazaki; Global Award Japanese Product : Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente;

: Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente; Global Award Foreign Product : Call of Duty: Vanguard;

: Call of Duty: Vanguard; Best Sales Award : Pokemon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente;

: Pokemon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente; Game Designers Award- Menzioni Onorevoli : 7 Days to End With You; Needy Streamer Overload;

: 7 Days to End With You; Needy Streamer Overload; Game Designers Award - Vincitore : Inscryption;

: Inscryption; Awards for Excellence : Resident Evil: Village; Sky: Children of the Light; Tales of Arise; Lost Judgment; Final Fantasy XIV: Endwalker; Leggende Pokémon: Arceus; Horizon: Forbidden West; Elden Ring; Ghostwire: Tokyo; Kirby e la Terra Perduta;

: Resident Evil: Village; Sky: Children of the Light; Tales of Arise; Lost Judgment; Final Fantasy XIV: Endwalker; Leggende Pokémon: Arceus; Horizon: Forbidden West; Elden Ring; Ghostwire: Tokyo; Kirby e la Terra Perduta; Grand Award: Elden Ring;

Tra i vincitori, troviamo ovviamente molti titoli sviluppati da team giapponesi, ma non solo. Call of Duty: Vanguard trionfa ad esempio come miglior gioco straniero, mentre l'autore di Inscryption è stato premiato come miglior game designer.



Intanto proseguono le conferenze del Tokyo Game Show 2022.