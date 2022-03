Elden Ring: Trolli lancia le caramelle alla pesca, ma purtroppo non sono in vendita

Trolli è un brand di caramelle, gomme da masticare e dolciumi molto popolare negli Stati Uniti, la compagnia ha annunciato di aver prodotto delle caramelle gommose al gusto pesca dedicate a... Elden Ring!

Conosciute con il nome di "Sweet Peachie Elden Rings" queste caramelle purtroppo non sono in vendita, ovviamente in molti hanno subito chiesto informazioni su dove e come comprarle ma la compagnia ha specificato come si tratti di una produzione limitata destinata a influencer, creator e membri dell'industria.

Spicca tra i tanti il commento del giornalista Geoff Keighley (ideatore e conduttore dei The Game Awards) che ha chiesto di poterne avere altre in aggiunta alle confezioni già ricevute e messe in palio per i suoi follower. Siamo certi che Geoff riceverà presto altre buste di Trolli al gusto Sweet Peachie Elden Rings, i comuni mortali invece dovranno accontentarsi di acquistarle magari su eBay o altri marketplace a prezzi non proprio contenuti... ma noi vi consigliamo di non cedere alla tentazione.

Chissà che il grande successo di Elden Ring e il buzz generato dall'annuncio delle caramelle non possa spingere Trolli e Bandai Namco a commercializzare davvero il prodotto, in fondo la partnership è già in atto e le richieste da parte dei consumatori sembrano essere molte...