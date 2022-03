Elden Ring: dove si trova l'arco pesante dell'Albero Madre?

A un paio di settimane dal debutto di Elden Ring, la community dei Souls ha esplorato l’Interregno scovando numerosi segreti ben nascosti. Tra questi, un arco gigantesco che richiama l’Albero Madre, ottenibile nel corso delle prime ore di gioco. Ecco dove si trova quest’arma portentosa, progettata per scoccare frecce grandi quanto una lancia.

Partendo dal Cimitero abbandonato, il Luogo di grazia a metà strada fra il tutorial e l’open world, i giocatori in possesso di una Chiave della spada di pietra possono accedere al dungeon chiamato Tomba dell’eroe degli acriti. Al suo interno, superata una stanza iniziale piena di liquido velenoso, vi attende una lunga discesa costellata di pericoli, tra i quali spicca anche una trappola mortale. Nello specifico, si tratta di un grande carro dalle ruote acuminate, che è possibile seminare o distruggere del tutto. Liberandovene, verrete ricompensati con l’arma in questione.

Come distruggere il carro nella Tomba dell’eroe degli acriti

Lungo il percorso che vi condurrà al cospetto di un boss terrificante, guardando verso il soffitto, noterete degli enormi calderoni penzolanti. Grazie a un’arma precisa e in grado di colpire dalla distanza, come ad esempio un arco o qualsiasi tipo di balestra, è possibile tranciare le corde che li reggono, facendoli cadere sopra al carro in movimento. Se riuscirete ad azzeccare il tempismo giusto, la trappola mortale si frantumerà in mille pezzi, donandovi il già citato Arco pesante dell’Albero Madre.

