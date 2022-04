Elden Ring: dove si trova e che luogo indica il quadro Canzone del Campione

Dopo avervi aiutato con il quadro Resurrezione di Elden Ring, mostrandovi dove ottenerlo e come risolverne l’enigma, è giunto il momento di spostarsi un po’ più a nord di Liurnia per parlarvi del dipinto dedicato all’altopiano di Altus. A tal proposito, ecco dove si prende e che luogo indica l’opera Canzone del campione.

Partendo dalla grazia Baluardi di Castellombroso (il castello circondato dalla melma verde), scendete i gradini in pietra nelle immediate vicinanze e procedete lungo le mura in direzione nord-est. Durante il percorso (che vi segnaliamo essere perlustrato da agguerriti profumieri), sulla vostra sinistra, noterete degli oggetti in una pozza velenosa accessibile grazie a uno sperone di roccia inclinato. Il dipinto Canzone del campione si trova esattamente in quel punto, ben nascosto all’interno dell’unica costruzione in legno che vedrete. Una volta raccolta la tela, dirigetevi verso le mura più esterne della capitale alla ricerca della grazia Sentiero lungo il baluardo. Lo spirito dell’artista si farà vivo a due passi da voi, in cima all’altura che sovrasta quel crinale.

