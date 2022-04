Elden Ring: dove si trova e che luogo indica il quadro Mantorosso

Fra i vari enigmi collegati ai dipinti sparsi per Elden Ring, quello situato al litorale di Caelid è forse il più ostico di tutti. Ecco il punto esatto in cui si trova questo quadro e qual è la destinazione raffigurata al suo interno.

Il dipinto Mantorosso è nascosto fra le antiche vie di Sellia, la città della stregoneria oramai in rovina che un tempo si ergeva al centro di Caelid. Raggiungerlo è piuttosto semplice, a patto di fare attenzione agli stregoni spettrali che infestano quel luogo intriso di magia. Una volta raccolta la tela spostatevi verso nord-est, in direzione dell’Albero Madre minore che si trova a Dracotumolo (la parte più settentrionale della regione marcescente). A quel punto, dopo esservi liberati dell'immancabile boss Avatar che presiede i piedi del tronco, non dovrete far altro che perlustrare il vicino burrone alla ricerca di grandi radici che scendono verso la spiaggia. Muovendovi con cautela per evitare cadute letali, seguite il percorso fino alla piattaforma sottostante che, oltre a essere dimora di un golem guardiano, ospita lo spirito dell’artista in questione.

