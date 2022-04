Elden Ring: dove si trova e che luogo indica il quadro Nostalgia di casa?

Come suggerito nella nostra guida alle meccaniche nascoste di Elden Ring, l’Interregno ospita dei dipinti misteriosi utili a ottenere varie ricompense. A ogni tela corrisponde infatti un luogo ben preciso che, una volta visitato, garantisce un premio unico. Ecco dove si trova il quadro Nostalgia di casa e qual è il punto raffigurato al suo interno..

Il dipinto Nostalgia di casa può essere ottenuto nella Capanna dell’artista situata a Sepolcride Est, in cima a un’altura a nord di Tetrobosco. Una volta raccolta l’opera pittorica (che può essere visionata in qualsiasi momento dalla sezione Informazioni dell’inventario), non dovrete far altro che esplorare la sponda sud-occidentale del Lago di Agheel fino a trovare diversi archi di pietra. La reminiscenza del vecchio artista, nonché vostro obiettivo finale, si trova esattamente di fronte al gruppo di lapidi su cui svetta una di quelle costruzioni.

Prima di lasciarvi a un’immagine a dir poco esplicativa, che indica cioè il luogo in cui si prende il dipinto e la destinazione finale della quest, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate anche una guida a ogni finale di Elden Ring. Nel caso non lo sapeste, l’ultima fatica di FromSoftware presenta infatti sei finali, ognuno dei quali risulta legato a specifici NPC.