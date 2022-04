Elden Ring: dove si trova e che luogo indica il quadro Profezia

Il mondo disgregato che si può esplorare in Elden Ring, nato dal team di Hidetaka Miyazaki e dalla penna di George R. R. Martin, nasconde al suo interno un gran numero di misteri. Fra questi troviamo anche sette quadri incorniciati e utili a rimediare delle ricompense uniche. A tal proposito, ecco come risolvere l’enigma legato all’opera Profezia.

Data la sua posizione agevole, Profezia è con ogni probabilità uno dei primi dipinti ottenibili nell’avventura. La tela, situata oltre le mura del Castello di Grantempesta (il Legacy Dungeon in cui dimora Godrick l’Innestato), si trova in una stanza che dà sul cortile a pochi passi dalla grazia Camera del montacarichi. Raggiungerla è piuttosto semplice, a patto di prestare attenzione al (non più) cornuto abominio che presiede quella zona. Una volta raccolto l’oggetto, spostatevi verso l’area a sud di Sepolcride nota con il nome di Penisola del pianto. La vostra destinazione finale, ovvero lo spirito del paesaggista che dipinse Profezia, si trova esattamente in cima all’altura che ospita la Chiesa del pellegrinaggio.

