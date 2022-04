Elden Ring: dove si trova e che luogo indica il quadro Uccello che non vola

Chi ha passato gli ultimi mesi a esplorare Elden Ring sa quanto l’Interregno possa nascondere innumerevoli segreti. Tra questi troviamo anche i dipinti sparsi per le sue regioni, utili a ottenere vari premi unici quali magie e pezzi d’equipaggiamento. A tal proposito, ecco dove si trova e che luogo indica il quadro che raffigura le mura della capitale.

Il dipinto Uccello che non vola si prende al primo piano della Magione fortificata, il più grande edificio interno alle mura di Leyndell che occupa la parte occidentale della città. Una volta entrati nel salone principale imboccate la via in fondo a destra, fino a raggiungere la stanza che ospita la tela in questione e una grazia perduta. Raccolto l’oggetto non dovrete far altro che visitare l’inquietante Dominula, il villaggio dei mulini a vento situato a nord dell’altopiano di Altus. Lo spirito dell’artista vi attende sul dirupo in cima al borgo, a fianco della baracca più isolata verso sud. Per quanto riguarda la ricompensa, possiamo anticipare che si tratta di un potente incantesimo legato alla fiamma della rovina.

