Elden Ring: dove trovare tutti i boss del Network Test

Il Network Test di Elden Ring, previsto per i giocatori che si sono registrati nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì, è pronto a partire e a mostrare a tutti gli appassionati un primo assaggio dell'esperienza di gioco di Elden Ring, di cui potete visionare alcuni video sulle nostre pagine.

Ciascun codice del network test distribuito permetterà di giocare ad Elden Ring per un massimo di 3 ore all’interno di specifiche fasce di tempo: per permettervi di fare e vedere quante più cose possibili all’interno dell’Interregno, quindi, abbiamo riassunto in questa guida la posizione di tutti i boss che possono essere raggiunti e sfidati durante il network test, in modo da risparmiarvi il tempo necessario per cercarli tramite una più classica esplorazione. Se avete bisogno di ulteriore aiuto, ecco la guida di Elden Ring per i principianti.

Prima di procedere con la guida vera e propria, vi ricordiamo che i seguenti paragrafi contengono spoiler pesanti su Elden Ring, dunque vi consigliamo di non proseguire con la lettura nel caso in cui non vogliate anticiparvi nulla prima dell’uscita ufficiale del gioco.

Soldato di Godrick

Troverete questo boss all’interno della Caverna della Conoscenza durante la fase del tutorial: in particolare, non appena avrete effettuato l’accesso al gioco vi basterà cercare un buco nel pavimento della sala in cui il vostro personaggio si risveglierà, dopodiché verrete guidati fino al boss attraverso i messaggi del tutorial.

Sentinella degli Alberi

Dopo essere usciti dalla zona del tutorial ed esservi affacciati per la prima volta all’area di Sepolcridi, troverete davanti a voi una Grazia (l’equivalente dei falò) e un NPC. Proseguendo verso nord - in direzione della luce guida fornita dalla Grazia precedente - incontrerete la Sentinella degli Alberi: si tratta di un enorme cavaliere a cavallo, e per affrontarlo nelle migliori condizioni possibili vi consigliamo di ottenere il cavallo di Elden Ring prima di passare dalle sue parti.

Cane da guardia dell’Albero dei Sepolcri

Per trovare questo boss guardatevi intorno e cercate l’alta scogliera che circonda gran parte dell’area di gioco in cui vi trovate: una volta trovata raggiungetela, e noterete due ingressi di catacombe differenti (visibili anche sulla mappa). Entrate all’interno di quella più ad ovest, e troverete una porta bloccata: proseguite all’interno delle catacombe finché non vi ritroverete a salire una scala a pioli. Una volta in cima troverete una leva, e tirandola sbloccherete la porta chiusa: oltre questa porta troverete il boss in questione.

Bestia di Farum Azula

Questo boss si trova nel dungeon appena ad est di quello che avete esplorato per affrontare il Cane da guardia dell’Albero dei Sepolcri, e l’ingresso si apre sulla stessa scogliera delle catacombe precedenti. In questo caso, però, per trovare il boss vi basterà semplicemente proseguire all’interno del dungeon.

Drago Volante Agheel

Dalla zona in cui attiverete la prima Grazia, dovreste riuscire a vedere una grande zona paludosa, visibile chiaramente anche sulla mappa di gioco. Raggiungete la palude e noterete facilmente una sorta di grossa pira funeraria circondata da alcuni non morti. Quando vi avvicinerete il drago Agheel farà la sua comparsa e inizierà la sua boss fight, al termine della quale otterrete un oggetto chiamato Cuore di Drago.

Mezz'uomini

In questo caso la boss fight è rappresentata da ben due creature che vi daranno battaglia contemporaneamente, e contro le quali tornerà molto utile il cuore di drago ottenuto dal boss precedente. Per trovarle dirigetevi verso l'oceano ed entrate nella Caverna della Spiaggia: proseguendo all'interno del dungeon giungerete facilmente all'arena di battaglia. Dopo aver vinto lo scontro proseguite e arriverete su un'isola con alcune rovine, all'interno delle quali troverete un oggetto speciale.

Segugio Darrawill

Per raggiungere questo boss dovrete seguire alcuni passaggi. Per prima cosa spostatevi nell'area est della zona iniziale, e da qui dirigetevi verso nord seguendo il sentiero di ciottoli finché non arriverete ad una zona chiamata Storm Gate, in cui dovrete affrontare molti nemici. A questo punto addentratevi nella vallata di fronte a voi e una volta usciti svoltate a sinistra e iniziate a dirigervi verso sud finché non troverete un'arena a forma di piccolo cratere: qui potrete finalmente confrontarvi con questo boss.

Margit il Presagio Caduto

Per trovare questo boss vi basterà proseguire lungo la strada menzionata nel paragrafo precedente, prestando attenzione al grande numero di nemici che si trova tra voi e Margit. Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco e sulle prime impressioni della redazione a riguardo, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro provato di Elden Ring.