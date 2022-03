Elden Ring: dove trovare e a cosa servono le Chiavi della Spada di Pietra

L’Interregno di Elden Ring e la sua mitologia, pur avendo alcune somiglianze con altri lavori di From Software, hanno introdotto molte meccaniche che risultano completamente nuove rispetto a quelle presenti negli altri Souls sviluppati dal team giapponese.

Tra queste figura anche la meccanica relativa alle cosiddette Chiavi della Spada di Pietra: questi particolari oggetti, come dice il nome, non sono altro che delle strane chiavi, le quali possono essere utilizzate in corrispondenza di alcune statue sparse per tutto il mondo di gioco, e di cui potete trovare un esempio nell'immagine in calce alla guida. Queste statue, che raffigurano una o più piccole creature simili a gargoyle, si trovano sempre in corrispondenza di nebbie che bloccano l'accesso a dungeon o altre località nascoste.

Elden Ring: come usare le Chiavi della Spada di Pietra

Per rimuovere le nebbie in questione avrete proprio bisogno delle chiavi della Spada di Pietra. In particolare, dovrete interagire con la statua posta a protezione del passaggio che volete sbloccare: a patto di avere con voi un numero di chiavi almeno pari al numero di creature raffigurate dalla statua sarete in grado di rimuovere la nebbia. Dopo aver utilizzato gli oggetti richiesti, questi verranno rimossi dal vostro inventario, poiché le chiavi della Spada di Pietra sono strumenti ad uso singolo e vengono consumati durante l'atto.

Dove trovare le Chiavi della Spada di Pietra

Questi speciali oggetti possono essere trovati in tutto l'Interregno, all'interno di scrigni oppure su alcuni cadaveri. Qui sotto potete trovare una breve lista di dove trovare alcune Chiavi della Spada di Pietra:

una chiave può essere scelta come dono iniziale durante la creazione del personaggio

una chiave può essere trovata su un cadavere raggiungibile dal cornicione della stanza con gli ascensori al Castello Grantempesta

una chiave di trova nella palude del fossato al Castello Grantempesta

il mercante alla Penisola del Pianto vende una chiave per 2.000 rune

il mercante del Fiume Siofra vende ben tre chiavi

altre tre chiavi si possono acquistare dal mercante delle Terre Proibite

Questi sono solamente alcuni esempi, ma all'interno del mondo di gioco potrete trovare molte altre chiavi della Spada di Pietra e altrettante statue con le quali utilizzarle.

Cosa si ottiene usando le Chiavi della Spada di Pietra

Uno dei più grandi misteri relativi a questa particolare meccanica riguarda ciò che è tenuto nascosto dalle nebbie e dalle statue di pietra. Anche in questo caso la lista è lunga ed estremamente variegata: è possibile trovare talismani, armi, oggetti consumabili e anche nuovi shortcut, i quali vi permetteranno di velocizzare e semplificare notevolmente i vostri spostamenti.

Nel caso in cui non siate riusciti a trovare tutte le Chiavi della Spada di Pietra per sbloccare le nebbie presenti nel gioco potete sfruttare la meccanica del New Game Plus di Elden Ring per rimediare.