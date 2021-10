Elden Ring: ultime ore per iscriversi al Network Test di novembre

Sta per giungere al termine la fase di iscrizione al Network Test di Elden Ring, come ricordato nei giorni scorsi dagli stessi curatori dei social di FromSoftware con le immagini di Melina e di una singolare cattedrale semovente.

Il termine ultimo per effettuare l'iscrizione alla Closed Beta di Elden Ring è fissato per la giornata di domani, lunedì 1 novembre. FromSoftware ha pianificato cinque Sessioni di Testing: la prima si terrà il 12 novembre dalle 12:00 alle 15:00, mentre le successive avranno luogo il 13, 14 e 15 novembre.

L'accesso a questa importante fase di testing coinvolgerà un numero limitato di utenti, ma senza alcuna precedenza basata, ad esempio, sulla prenotazione del gioco. Chi desidera segnalare agli sviluppatori di Elden Ring la propria disponibilità a partecipare al Network Test deve accedere con un account Bandai Namco al link che vi lasciamo in calce alla notizia e, successivamente, compilare un form con domande che riguardano la propria piattaforma d'elezione e i precedenti videogiochi realizzati da Bandai Namco, spuntando le relative caselle di titoli come Dark Souls o Sekiro Shadows Die Twice.

Nella speranza che ci siano ancora degli slot liberi tra i 50.000 messi a disposizione da FromSoftware per questa prima fase di beta testing a porte chiuse, vi ricordiamo che Elden Ring è previsto al lancio per il 25 febbraio 2022 su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A proposito di Elden Ring: avete già visto le foto del Fossa con la statua del Senzaluce dal Lucca Comics & Games?