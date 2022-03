Elden Ring e l'umorismo dei giocatori: meme su Fortnite confonde gli utenti giapponesi

Come già accaduto negli episodi della serie Souls, anche in Elden Ring i giocatori possono lasciare dei messaggi sparsi lungo gli scenari per avvisare gli altri utenti di eventuali trucchi, segreti o pericoli nei dintorni. Ma c'è anche chi si diverte a sfruttare questa possibilità per creare confusione.

All'interno del titolo From Software, infatti, diversi giocatori hanno cominciato a scrivere messaggi con le parole "Fort" e "Night" che, se pronunciate velocemente, richiamano alla mente Fortnite, il celebre battle royale di Epic Games. La cosa è intesa come uno scherzo, un meme, che i fan si stanno scambiando tra loro, tuttavia non tutti sembrano aver colto il riferimento, in particolare gli utenti giapponesi. I testi lasciati lungo la mappa vengono tradotti automaticamente da una IA in tutte le lingue, e dunque il riferimento al meme appena nato potrebbe non essere colto al volo.

Ecco quindi che diversi appassionati nipponici hanno teorizzato che un evento speciale, o lo scontro con un boss, si sarebbe verificato di notte all'interno di un forte, perdendo però molto tempo una volta raggiunto il luogo designato e scoperto che nulla accade, capendo in questo modo che si tratta, appunto, di uno scherzo. Non solo i giapponesi però, anche altri utenti non anglofoni in giro per il globo non hanno colto subito il riferimento a quanto stesse accadendo (a causa della traduzione automatica nella propria lingua che fa venire meno il riferimento a Fortnite), cadendo anch'essi nella stessa "trappola". Dunque no, non esiste nessun evento speciale all'interno delle fortezze durante le ore notturne!

Scherzi a parte, Elden Ring sta macinando record di vendite in UK, dove le vendite al lancio sono state superiori rispetto a giochi quali Assassin's Creed Valhalla e Cyberpunk 2077. Non perdetevi inoltre la nostra recensione finale di Elden Ring, dove diamo il verdetto definitivo sull'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki.