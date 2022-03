Elden Ring: l'update 1.02.2 è arrivato su PC e PS5, ecco le novità

Elden Ring sta avendo un successo incredibile su tutte le piattaforme e, malgrado il raggiungimento della top 3 dei giochi a pagamento su Xbox, soffre ancora di qualche piccola problematica tecnica. A tal proposito, FromSoftware ha pubblicato nelle ultime ore un nuovo aggiornamento per PC e PlayStation 5.

La patch in questione porta il gioco alla versione 1.02.2 e riguarda principalmente il PC, che è la piattaforma sulla quale ha ricevuto il maggior numero di migliorie. Innanzitutto, l'update sistema il fastidioso problema che impedisce alla versione PC di Elden Ring di usufruire della potenza delle schede video con un impatto negativo sulle prestazioni. Altro bug risolto su PC è quello relativo ai crash che tendevano a verificarsi durante il combattimento con il Fire Giant, facendo improvvisamente chiudere il gioco. Il changelog cita anche la correzione di altri bug su PC, sebbene non vi sia alcun dettaglio specifico. Per quello che riguarda invece la patch in versione PlayStation 5, questa risolve esclusivamente un problema con i salvataggi.

Purtroppo il team di sviluppo ha condiviso pochissime informazioni sulla patch negli ultimi post sui social e non è chiaro se l'update sia in dirittura d'arrivo anche su Xbox Series X|S e Xbox One.

