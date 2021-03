Elden Ring uscirà nel 2022? Il parere di Jeff Grubb e Andy Robinson sul video leak

Mentre in rete non accennano a placarsi le voci di corridoio e le teorie basate sul video rubato di Elden Ring, il giornalista Jeff Grubb si affaccia sui social per discutere ddel kolossal soulslike di FromSoftware e delle modalità di pubblicazione del gameplay reveal.

Dopo le considerazioni di Jason Schreier su Elden Ring, anche il redattore di VentureBeat (da sempre una fonte proficua di anticipazioni su questo e su altri titoli) è intervenuto per dire la sua su ciò che sta avvenendo in queste ultime ore dopo l'importante fuga di notizie rappresentata dal video trafugato di Elden Ring.

In una serie di messaggi condivisi dal suo profilo Twitter ufficiale, Grubb sottolinea come gli spezzoni di trailer emersi online, secondo lui, provengano da una build vecchia di almeno un anno che ha già potuto ammirare in una versione più estesa, di circa 110 secondi. Nel discutere dell'argomento, il giornalista riprende un articolo pubblicato da VGC dove si rimarcano i medesimi concetti e si ribadiscono le ipotetiche difficoltà affrontate da FromSoftware nel ricorrere al lavoro in remoto per sviluppare questo titolo tripla A in piena pandemia da Coronavirus.

In base alle indiscrezioni raccolte da VGC e condivise dal redattore Andy Robinson, proprio in funzione di queste difficoltà il progetto sarebbe andato incontro a un rinvio interno che, sempre in via puramente teorica, avrebbe spinto gli sviluppatori e Bandai Namco a pianificarne il lancio per il 2022. Nel riportarvi questi rumor su Elden Ring, naturalmente vi invitiamo a considerarli per ciò che sono e, quindi, a non trarre conclusioni affrettate.