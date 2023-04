Elden Ring: uscirà una GOTY Edition con il DLC Shadow of the Erdtree?

A febbraio, FromSoftware e Bandai Namco ha annunciato Shadow of the Erdtree, il primo DLC di Elden Ring. Il contenuto aggiuntivo è ancora privo di una data di uscita ma sono in molti a sperare che il publisher possa approfittare di questa occasione per pubblicare una nuova edizione di Elden Ring.

Elden Ring è uscito a febbraio 2022 e ad oggi ha venduto oltre venti milioni di copie vincendo numerosi premi come Game of the Year, rivaleggiando (e spesso battendo) con God of War Ragnarok per il titolo di miglior videogioco del 2022.

Prassi piuttosto comune in questi casi sarebbe quella di ripubblicare il gioco in versione Game of the Year Edition o Complete Edition, è chiaro però che non essendo usciti contenuti extra digitali di alcun tipo, una ripubblicazione potrebbe essere prematura. Chissà dunque che Bandai Namco non possa cogliere l'occasione del lancio di Shadow of the Erdtree per ripubblicare Elden Ring in una versione speciale che includa anche il primo DLC, una sorta di "Complete Edition" con gioco ed espansione per chiunque voglia iniziare il suo viaggio nell'Interregno.

E sono in molti a chiedersi quando Elden Ring uscirà su Game Pass o PlayStation Plus, al momento però tutto tace e non sembrano esserci sostanziali novità in merito.