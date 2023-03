Elden Ring uscirà su Xbox Game Pass o PlayStation Plus nel 2023?

Uscito a febbraio 2022, Elden Ring ha venduto 17 milioni di copie in pochi mesi classificandosi come uno dei fenomeni dello scorso anno insieme a LEGO Star Wars La Saga degli Skywaker, God of War Ragnarok e Call of Duty Modern Warfare II.

Sono in molti a chiedersi se Elden Ring arriverà in futuro su Xbox Game Pass o PlayStation Plus, magari proprio nel corso del 2023. Al momento da Bandai Namco e FromSoftware non sono arrivate informazioni in merito e quindi possiamo solamente speculare e ipotizzare vari scenari.

Il primo scenario possibile è che effettivamente Elden Ring faccia il suo debutto sui servizi in abbonamento con l'obiettivo di aumentare la user base in vista dell'arrivo del DLC Shadow of Erdtree, ancora privo di una finestra di lancio. Ma Elden Ring ne ha davvero bisogno? Forse no.

C'è da dire infatti (e qui apriamo il secondo ipotetico scenario) che Elden Ring sta continuando a vendere molto bene e anzi è probabile che quest'anno Bandai Namco possa pubblicare una riedizione "Game of the Year" dunque per un debutto su PlayStation Plus e Xbox Game Pass potrebbe essere troppo presto, magari se ne riparlerà nel 2024 quando anche la GOTY Edition avrà esaurito il suo potenziale commerciale.