Elden Ring potrebbe uscire nel primo semestre del 2021? Spunta una data!

La catena Target ha aggiornato i propri listini indicando la possibile data di uscita (o almeno, la finestra di lancio) di Elden Ring, l'attesissimo progetto di FromSoftware e Bandai Namco annunciato nel 2019 e poi sparito dai radar.

Target riporta il 30 giugno 2021 come data di lancio delle versioni PlayStation 4 e Xbox One, una data fin troppo precisa e che in realtà suona come un palceholder per la fine del semestre, non è escluso che il gioco possa uscire quindi entro giugno del prossimo anno, una indicazione temporale da non scartare del tutto ma tenete presente che potrebbe trattarsi di una informazione indicativa e assolutamente generica.

Qualche settimana fa Amazon Germania riportava il 2022 come data di lancio di Elden Ring, difficile però capire come stiano esattamente le cose, l'ipotesi più probabile è che Elden Ring possa effettivamente uscire il prossimo anno come progetto cross-gen, arrivando quindi anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Dopo la prima presentazione all'E3 2019, del progetto si sono completamente perse le tracce e Bandai Namco e FromSoftware non hanno in seguito mostrato trailer, immagini o rivelato altri dettagli su Elden Ring. Non ci resta che attendere per saperne di più, lo vedremo davvero nel 2021?