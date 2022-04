Elden Ring: utenti bannati per il possesso di un indumento illecito, cosa è successo?

Si può essere bannati da un gioco per i motivi più vari: per l'utilizzo di cheat, per commenti inappropriati, e anche per aver fatto indossare al proprio personaggio della biancheria intima non prevista. E' esattamente quanto accaduto ad alcuni giocatori di Elden Ring.

Il motivo del ban è semplice: negli scorsi giorni, tramite l'utilizzo di mod, alcuni utenti sono riusciti a ritrovare ed utilizzare le "Deathbed Smalls", un semplice paio di mutande rimosse da From Software per motivi non meglio precisati, ma rimaste all'interno del codice sorgente del loro ultimo kolossal. L'oggetto avrebbe dovuto far parte del set completo dell'armatura di Fia. Grazie alle mod è stato possibile far riemergere questo particolare equipaggiamento, con alcuni giocatori che l'hanno abbandonato tra le lande dell'Interregno dando la possibilità ad altri fan di raccoglierle ed indossarle.

Tuttavia, il sistema anti-cheat messo a punto dalla software house giapponese impedisce l'utilizzo online di qualunque tipo di mod o trucco illecito, portando ad un soft ban per chi sfrutta questi escamotage. Ciò vale anche per le Deathbed Smalls, ottenibili solo in questa maniera: basta semplicemente esserne in possesso per andare incontro alla sanzione, anche se vengono magari raccolte casualmente girovagando attraverso gli scenari dell'avventura.

Come segnalato su forum popolari quali Reddit, diversi utenti sono stati bannati senza neanche aver capito il perché, non essendo magari a conoscenza di questa vicenda. Proprio perché vari utenti non sanno che le Deathbed Smalls sono un equipaggiamento "illecito", un giocatore scorretto noto come Pantsu Dealer si sta approfittando della situazione per invadere i mondi altrui ed abbandonare al loro interno l'oggetto incriminato, portando quindi ad ulteriori ban. In ogni caso la patch 1.04 di Elden Ring pubblicata il 19 aprile 2022 ha risolto il problema, poiché impedisce adesso lo scambio di oggetti non autorizzati tra i giocatori.

