Elden Ring: gli utenti stanno inondando il gioco di messaggi bizzarri

Anche Elden Ring gode del pieno supporto alle funzionalità online come tutti i Dark Souls e tra queste troviamo gli immancabili messaggi. Sembrerebbe però che molti utenti stiano approfittando di questa feature in modo molto particolare.

Stando alle segnalazioni dei giocatori di Elden Ring su Reddit, sono sempre più numerosi i Senzaluce che si stanno divertendo a scrivere in giro per la mappa messaggi contenenti doppi sensi o addirittura a posizionare fantasmi in una maniera profondamente diversa rispetto a quella pensata da FromSoftware. Se alcuni di questi messaggi non possono che strappare un sorriso (come la citazione a Metal Gear Solid 3 Snake Eater), in altri casi si tratta di un utilizzo sbagliato di questo strumento e che potrebbe infastidire più di qualche giocatore che vorrebbe immergersi completamente nelle atmosfere dell'Interregno. Tra le varie segnalazioni sul portale ce ne sono alcune che coinvolgono cadaveri e NPC, senza contare quelle che utilizzano le armature negli ambienti al chiuso in modo ambiguo. Insomma, di esempi ce ne sono davvero tanti.

Al momento non è chiaro se FromSoftware prenderà qualche tipo di provvedimento nei confronti di questi utenti, ma è molto probabile che la software house si limiterà ad individuare questi messaggi e a cancellarli.

