Elden Ring ha venduto 12 milioni di copie, l'IP si espanderà oltre i videogiochi

Uscito alla fine di febbraio, Elden Ring ha piazzato dodici milioni di copie in meno di un mese, come annunciato da FromSoftware e Bandai Namco. Il dato che include sia le copie digitali che le unità fisiche distribuite ai rivenditori.

Oltre un milione di copie sono state vendute nel solo Giappone, ottima anche l'accoglienza in Europa e negli Stati Uniti, in Occidente Elden Ring è diventato rapidamente un fenomeno e a quanto pare ci sono grandi piani per il futuro, che prevedono l'espansione dell'IP anche fuori dal business dei videogiochi.

Yasuo Miyakawa, CEO e Presidente di Bandai Namco, ha voluto ringraziare la community per questo enorme successo, ribadendo soddisfazione per la collaborazione con FromSoftware, che già in passato ha dato ottimi risultati con la serie Dark Souls. Miyakawa fa sapere poi che "altre novità sono in arrivo" facendo intuire la volontà di espandere l'IP oltre il mondo dei videogiochi.

Anche Hidetaka Miyazaki ha pubblicato un messaggio ringraziando i giocatori, il suo staff in FromSoftware e George R.R. Martin per averlo aiutato a plasmare il mondo di Elden Ring. Anche Miyazaki conclude sottolineando la volontà di espandere il brand oltre i videogiochi, non rivelando però alcun dettaglio a riguardo. Il viaggio di Elden Ring è appena iniziato.