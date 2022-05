Elden Ring ha venduto più di COD Vanguard ma sta perdendo tanti giocatori su Steam

Elden Ring è stato il gioco più venduto degli ultimi dodici mesi negli Stati Uniti, come sottolineato da NPD, il gioco di FromSoftware ha detronizzato Call of Duty Vanguard dal trono, con il gioco Activision che come sappiamo non ha riscosso il successo commerciale sperato dal publisher.

In Nord America, Elden Ring è stato leader nelle vendite a febbraio e marzo, prima di essere superato da LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker ad aprile. Elden Ring ha venduto oltre 13 milioni di copie dal lancio avvenuto a fine febbraio riscuotendo un successo incredibile, accolto positivamente da pubblico e critica.

C'è un però, come accade per molti giochi single player, il numero di utenti attivi su Elden Ring è in calo, almeno su Steam. Secondo quanto riportato da Exputer, il gioco è passato da un picco di 953.000 giocatori attivi in contemporanea a 99.343 giocatori registrati nelle ultime 24 ore.

Un calo considerevole dunque ma che non preoccupa troppo dal momento che si tratta di un fenomeno piuttosto comune per i giochi single player, che inevitabilmente dopo qualche settimana dal lancio vedono la loro utenza ridursi anche sostanzialmente. Non è escluso che siano in arrivo dei DLC di Elden Ring e come sappiamo Kadokawa Holding, Bandai Namco e FromSoftware vogliono portare l'universo di Elden Ring anche fuori dal mondo dei videogiochi.