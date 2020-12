Elden Ring verrà mostrato al Taipei Game Show di gennaio?

Torniamo a parlare di Elden Ring, il nuovo ambizioso progetto di FromSoftware realizzato in collaborazione con George R.R. Martin. Dopo la prima presentazione all'E3 2019 il progetto è sparito dai radar ma secondo Jeff Grubb avremo presto notizie su Elden Ring, questione di "poche settimane o mesi". Sarà vero?

Proprio basandosi sulle dichiarazioni di Gruff, alcuni giocatori hanno provato a capire il quale evento potremo avere notizie su Elden Ring, giungendo alla conclusione che il gioco potrebbe apparire al Taipei Game Show 2021, in programma il 28 e 29 gennaio.

Lo scorso anno l'evento asiatico è stato cancellato a causa del Coronavirus ma avrebbe effettivamente dovuto ospitare Elden Ring (presumibilmente solo con un trailer), inoltre in passato FromSoftware ha mostrato il gameplay di Sekiro Shadows Die Twice proprio al TGS, sono in molti quindi a pensare che questa potrebbe essere l'occasione giusta per ripresentare Elden Ring.

Si tratta però solamente di speculazioni e al momento Bandai Namco e FromSoftware non hanno comunicato nulla in merito, sviluppatori e publisher continuano a tenere la bocca chiusa m stando a vari rumor i lavori sarebbero a buon punto e Elden Ring uscirà nel 2021 come pianificato sin dagli inizi, sebbene la finestra di lancio non sia mai stata annunciata.