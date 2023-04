Elden Ring versione 1.09: come disattivare il Ray Tracing per aumentare il framerate

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, nel corso delle ultime ore è stato pubblicato l'aggiornamento alla versione 1.09 di Elden Ring, che introduce alcune novità ma presenta anche un fastidioso bug su PC. Scopriamo insieme come risolverlo.

La problematica in questione affligge solo una ristretta cerchia di utenti che giocano il titolo FromSoftware su Steam e che, dopo aver aggiornato all'ultima versione, si ritrovano con un decadimento importante delle prestazioni. Se doveste notare un problema del genere, non è colpa del vostro PC, ma dell'update di Elden Ring che, in determinate circostanze, forza l'attivazione del Ray Tracing. Come ben saprete, si tratta di un'opzione grafica particolarmente dispendiosa in termini di risorse e la sua attivazione ha un impatto notevole sul framerate.

Se avete quindi notato un calo degli fps in seguito all'installazione della patch, potete risolvere in pochi e semplici passi. Visitate il menu delle impostazioni chiamato Sistema, poi recatevi nella scheda Grafica ed infine individuate l'opzione relativa al Ray Tracing, che va quindi disabilitata. Applicate le impostazioni e, per sicurezza, riavviate il gioco per assicurarvi che vengano registrate correttamente. A questo punto non resta altro da fare che avviare il gioco ed avventurarsi ancora una volta per l'Interregno in attesa che esca la tanto attesa espansione Elden Ring Shadow of the Erdtree, la quale è stata annunciata di recente con un'immagine e non ha ancora una finestra di lancio.

Per chi non lo sapesse, sulle pagine di Everyeye è possibile anche leggere una pratica guida su come abilitare il Ray Tracing di Elden Ring su PC, PlayStation 5 ed Xbox Series X|S con una serie di dettagli in merito alle differenze che si possono notare con o senza la pesante opzione grafica attiva.