Elden Ring: la versione mobile è fake, Digital Foundry analizza il gioco su PS4 e Xbox One

Come se la cava Elden Ring sulle console di vecchia generazione? Digital Foundry ha pubblicato la consueta video analisi delle versioni old-gen, provando il gioco su PS4, PS4 PRO, Xbox One S e Xbox One X.

La versione PS4 gira a 1080p e 30fps stabili con qualche sporadico calo, senza particolari problematiche, e lo stesso vale per le versioni Xbox One e PS4 PRO che riescono a superare i 30fps e godono ovviamente di una maggior risoluzione: 3200x1800 su PS4 PRO e dinamica su Xbox One X, compresa tra 2688x1512 e 3200x1800. Su Xbox One S invece, Elden Ring sembra faticare con un framerate non stabile che in alcuni casi scende anche sotto i 25fps e un livello di dettaglio inferiore rispetto a quello delle altre piattaforme.

Allacciandoci al titolo della notizia, vi segnaliamo anche la presenza di Elden Ring Mobile su uno store cinese, si tratta però di una applicazione scam che nulla ha a che fare con il gioco di FromSoftware. Il gioco, conosciuto come Eilon Ring, riprendeva le grafiche e lo stile del gioco di Miyazaki ma in realtà si tratta del "solito" MMO asiatico come tanti se ne trovano su mobile. L'app è stata rimossa ma resta l'invito a prestare attenzione a simili applicazioni, che possono contenere malware e altri agenti dannosi per la privacy.