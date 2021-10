Elden Ring, il video dall'evento Sony: meteo dinamico confermato al Play! Play! Play!

L'evento Play! Play! Play! organizzato da Sony Giappone ha, come promesso, dedicato ampio spazio all'attesissimo Elden Ring, nuovo titolo in sviluppo presso gli studi di casa FromSoftware.

Gli autori di Bloodborne e Dark Souls sono pronti ad invitare i giocatori a vestire i panni dei misteriosi Senzaluce, protagonisti dell'avventura plasmata da Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin. Come già preannunciato dagli organizzatori, l'evento nipponico ha riproposto principalmente materiale già mostrato da Bandai Namco e FromSoftware, anche se alcuni dettagli sono tornati a mostrarsi in maniera maggiormente approfondita.

Tra questi ultimi possiamo citare la presenza di un sistema di meteo dinamico all'interno di Elden Ring. Per la prima volta, dunque, un titolo FromSoftware vedrà il giorno e la notte alternarsi in tempo reale, presumibilmente in tutte le ambientazioni dell'Action RPG. Potete osservare un piccolo esempio grazie alla breve clip video disponibile direttamente in calce a questa news, tratta proprio dall'evento Play! Play! Play! di Sony. Direttamente in apertura a questa news, potete invece visionare il segmento completo che ha visto il team giapponese di PlayStation concentrarsi sulle caratteristiche di Elden Ring. Purtroppo, la diretta è stata organizzata solamente in lingua giapponese.



In attesa di potersi avventurare nella mappa di Elden Ring, ricordiamo che l'opera FromSoftware sarà disponibile dal 21 gennaio 2022.