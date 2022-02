Elden Ring, nuovo video gameplay: open world e combattimenti a cavallo

Siamo ormai a poche settimane dall'arrivo di Elden Ring e si intensifica, oltre che l'attesa per il debutto dell'action-RPG, anche il materiale a nostra disposizione per ammirare il nuovo mondo realizzato da FromSoftware in collaborazione con George R.R. Martin [potrebbero essere presenti spoiler minori sui nemici del gioco].

La testata di Game Informer ha diffuso un nuovo filmato dedicato ad Elden Ring, grazie al quale possiamo addentrarci ancora una volta nel vasto Interregno dove sarà ambientato il tortuoso viaggio del Senzaluce. Si tratta di un'ottima occasione per rivisitare le vaste aree che potremo esplorare liberamente, tanto estese quanto ricche di segreti da scoprire.

Non mancano ovviamente i minuti dedicati al combattimento: possiamo prima osservare un gigantesco orso minacciare il nostro personaggio con la sua possanza, e poi un coreografico e dinamico scontro svolto quasi interamente a cavallo.

Lasciandovi alla visione del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 25 febbraio. A seguito della falla individuata nell'infrastruttura online della serie di Dark Souls, un esperto ritiene che anche l'online di Elden Ring potrebbe essere a rischio. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo action game diretto da Hidetaka Miyazaki vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Elden Ring.