Elden Ring: il video gameplay con un possente mini boss trapela in rete

Qualche giorno fa Hidetaka Miyazaki ha dichiarato nel corso di un'intervista che l'open world di Elden Ring spingerà i giocatori ad esplorare ogni angolo e così hanno fatto i leaker, i quali hanno pubblicato di recente un nuovo video che mostra in movimento un mini boss mai visto prima.

Il filmato in questione, che come potete facilmente immaginare contiene spoiler sul gioco, seppur non strettamente legati alle attività principali della storia, ha come protagonista un mini boss che prende il nome di Ancient Knight. Si tratta di un cavaliere in armatura pesante e dalla notevole stazza che attacca il giocatore con una spada a una mano e uno scudo circolare dalle dimensioni abbastanza generose. Come tutti gli altri boss minori del titolo, i quali si possono incontrare in giro per l'open world del gioco FromSoftware, una volta ingaggiato non è possibile vedere la classica barra della salute nella parte bassa dello schermo che ne evidenzia anche il nome e occorre quindi regolarsi con l'indicatore tipico di tutti i mob. Grazie ai dataminer abbiamo però scoperto non solo il suo nome, ma anche una sua breve descrizione: si tratta infatti di uno dei sedici Cavalieri Antichi che hanno servito Godfrey, ovvero il primo Lord.

Aspettando nuove informazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, vi ricordiamo che il castello di Stormveil di Elden Ring è stato mostrato in nuovi filmati di gameplay.