Elden Ring: il nuovo video gameplay è il sogno dei fan di soulslike e GDR open world

Fatte le dovute presentazioni con i Senzaluce Disgraziato e Profeta di Elden Ring, Bandai Namco manda in brodo di giuggiole gli appassionati di soulslike con un nuovo video gameplay che mostra l'Interregno per quello che promette di essere, ossia un immenso e "paradisiaco inferno" per fan di GDR a mondo aperto.

Nella ricchissima tavola videoludica imbandita da FromSoftware con l'Overview Trailer di Elden Ring troviamo delle generose porzioni di scene ingame già note alternate a porzioni altrettanto gustose di sequenze di combattimento ed esplorazione.

Il nuovo video di Elden Ring che vi mostriamo in calce alla notizia è però solo l'ultimo dei tantissimi contributi multimediali che Bandai Namco e gli autori al seguito di Hidetaka Miyazaki stanno sfornando in queste settimane per farci venire l'acquolina in bocca al solo pensiero che, presto, potremo finalmente addentare l'enorme torta contenutistica dell'Interregno per saziare la fame di avventure del Senzaluce.

Nel nostro piccolo, non possiamo che alimentare la sacra fiamma dell'hype degli amanti di soulslike e action ruolistici riproponendovi il nostro speciale su Elden Ring dopo 6 ore di esplorazione in attesa della recensione, non prima però di ricordarvi che il nuovo kolossal GDR degli autori di Dark Souls sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.