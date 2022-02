Elden Ring: la video guida con le cose da sapere per muovere i primi passi nell'Interregno

Avete appena acquistato Elden Ring e siete preoccupati per tutti i pericoli che dovrete affrontare? Comprensibile! La nuova formula di gioco, che prevede un grande Open World da esplorare (anche grazie all'iuto di un destriero) può spaventare anche i giocatori più navigati, pertanto abbiamo deciso di darvi una mano (senza fare spoiler).

Quale classe scegliere? Elden Ring ne propone ben dieci, ognuna con le proprie peculiarità. Ce n'è persino una dedicata ai giocatori più esperti o a quelli che vogliono proprio farsi del male fin da subito. Nonostante questa divisione iniziale, le classi di Elden Ring sono fluide, quindi è importante che impariate a gestire oculatamente la distribuzione dei punti. Ancor prima di mettere piede nell'Interregno dovete anche selezionare un Ricordo, un oggetto speciale in grado di fornirvi supporto. FromSoftware, tuttavia, ha il senso dell'umorismo, dal momento che alcuni di questi Ricordi non sono particolarmente utili.

Nella nostra guida per muovere i primi passi in Elden Ring vi spieghiamo come scegliere le classi, come distribuire i punti, qual è il ricordo più utile e molto altro ancora. Vi facciamo fare la conoscenza della spettrale cavalcatura Torrente, vi accompagniamo nei Siti di Grazia, vi guidiamo al farming e vi mostriamo l'influenza ciclo giorno/notte, che non ha una valenza solo estetica. Pertanto, se avete appena acquistato il gioco, vi consigliamo di ritagliarvi dieci minuti del vostro tempo per guardare la nostra Video Guida di Elden Ring allegata in cima a questa notizia.