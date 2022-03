Elden Ring: il nuovo video è incentrato sull'esplorazione

Elden Ring è uscito da qualche settimana ma Bandai Namco continua a promuovere il gioco con nuovi video, in particolare un filmato dedicato all'esplorazione è stato pubblicato sul canale YouTube di Bandai Namco Entertainment Southeast Asia.

Un filmato molto breve di circa un minuto che introduce i giocatori alle sessioni di esplorazione di Elden Ring, il video utilizza scene già note e in larga parte provenienti dalle fasi iniziali dell'avventura, dunque i rischi spoiler sono minimi. Chi sta giocando da giorni troverà probabilmente poco utile la clip mentre i nuovi giocatori potranno farsi una idea più precisa per quanto riguarda l'esplorazione dell'Interregno. Sicuramente il nuovo video non servirà allo Speedrunner che ha finito Elden Ring in meno di tre ore senza mai morire...

Elden Ring è un gioco difficile in piena tradizione FromSoftware, il livello di sfida è elevato e questo ha spinto la community a collaborare scambiando consigli e preparando contenuti video o testuali che possano aiutare i giocatori meno esperti o in difficoltà con alcuni boss. Se avete bisogno di aiuto vi rimandiamo alla nostra guida con i trucchi di Elden Ring che riassumo tutto quello che serve per iniziare a giocare, su Everyeye.it trovate anche una sezione dedicata alle guide strategiche di Elden Ring.