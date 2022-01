Elden Ring, nuovo video leak: i devastanti attacchi del Crucible Knight

Dopo una lunghissima attesa, il lancio di Elden Ring su PC e console è ormai prossimo, con poco più di un mese a separare il pubblico dall'ultima fatica di casa FromSoftware.

A scandire il passare dei giorni, ci sta tuttavia pensando il sempre più frequente avvistamento di video leak legati all'Action RPG. Dopo aver anticipato alcune delle caratteristiche dell'editor di personaggi di Elden Ring, questi ultimi aprono ora un'interessante finestra sui pericoli che si celano tra le lande dell'Interregno.

In particolare, in rete ha fatto la sua comparsa un breve filmato che mostra in azione quello che promette di essere un agguerrito avversario: il Crucible Knight. Il possente cavaliere non lesina infatti attacchi spettacolari e devastanti, che potete osservare in azione nel video leak accessibile - almeno per il momento - al link che vi riportiamo di seguito:

Il filmato ha una durata di pochi secondi e si limita a mostrare il move-set di attacchi a disposizione del Crucible Knight, ma, ovviamente, va da sé che se non desiderate alcun tipo di anticipazione su, ve ne sconsigliamo la visione. Per poter impugnare le armi nell'Interregno, lo ricordiamo, sarà necessario attendere il prossimo, momento nel quale uno dei giochi più desiderati del 2022 approderà su PC e console.