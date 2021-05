Elden Ring, ancora video leak: il gioco potrebbe uscire entro aprile 2022

Mentre si ipotizza una possibile presenza di Elden Ring sul palco dell'edizione 2021 dell'E3, tornano ancora una volta a sommergere la rete voci di corridoio legate alla prossima opera di From Software.

Ad originare le ultime indiscrezioni è la recente presentazione dei risultati finanziari da parte di Kadokawa Corporation. La compagnia legata alla software house autrice di Dark Souls e Bloodborne vi ha infatti incluso alcune informazioni interessanti. Ad attrarre nello specifico l'attenzione della community videoludica, è stata però la conferma dell'intenzione di pubblicare nuovi titoli entro la fine dell'anno fiscale corrente, che andrà a concludersi in data 31 marzo 2022. Non sono molte le informazioni offerte sulla natura dei giochi, ma tra queste troviamo la conferma che si tratta di produzioni che avrebbero già dovuto vedere la luce, ma il cui posticipo è stato inevitabile a causa dell'impatto della crisi sanitaria internazionale sullo sviluppo.



Le indiscrezioni recenti hanno più volte indicato Elden Ring come in ritardo proprio a causa della necessità per From Software di lavorare in regime di smart working. A rincarare la dose, ci pensa inoltre un nuovo video leak, della durata di circa 6 secondi, apparentemente correlato ai precedenti filmati leak di Elden Ring. Attualmente in circolazione in rete, si apprende dalla redazione di VGC, quest'ultimo presenta infatti il medesimo watermark delle clip degli scorsi mesi.



Al momento, lo ricordiamo, non vi sono dettagli ufficiali in merito alla finestra di uscita di Elden Ring, con Bandai Namco che non ha offerto commenti né sui presunti filmati di gioco trapelati né sulla pubblicazione dell'atteso titolo.