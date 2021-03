Elden Ring: un ulteriore video leak mostra un boss del gioco FromSoftware

Dopo svariati mesi di silenzio da parte di Bandai Namco e FromSoftware, i fan più impazienti hanno potuto soddisfare la fortissima curiosità di vedere per la prima volta in azione Elden Ring con i video leak che sono trapelati in rete in queste ultime ore.

Sembra non avere più fine l'ondata di video leak che si stanno facendo velocemente largo sul web. Dopo il filmato che mostrava ciò che sembra a tutti gli effetti un nuovo trailer di presentazione di Elden Ring, ecco che una breve clip ci presenta un misterioso boss con cui il nostro protagonista dovrà vedersela durante la nuova avventura concepita da FromSoftware. Non conosciamo ancora i dettagli specifici della mitologia e dell'ambientazione in cui Elden Ring sarà contestualizzato, dunque è ancora presto per riuscire a trarre delle conclusioni riguardanti la minacciosa creatura che combatteremo all'interno della gigantesca arena.

Nel caso vogliate vedere il materiale in questione (che potrebbe contenere degli spoiler importanti sul titolo) potete accedervi cliccando sul link che trovate in calce alla notizia. Come nel caso degli altri leak, la risoluzione a nostra disposizione è tutt'altro che ottimale: anche se si dovesse rivelare veritiero (come suggerisce il solito Jeff Grub), si tratterebbe di un video non in grado di rendere giustizia al titolo diretto da Hidetaka Miyazaki con la collaborazione di G.R.R. Martin.

Secondo le fonti vicine a Video Games Chronicles, Elden Ring avrebbe subito un rinvio interno a causa delle problematiche legate al COVID-19, e sarebbe attualmente previsto al lancio per il 2022. A seguito della fuga di materiale, in tanti si aspettano a questo punto un re-reveal ufficiale del gioco da parte di Bandai Namco Entertainment, che per il momento non ha ancora commento gli eventi di oggi.