Elden Ring: video leak mostrano creature ripugnanti ed NPC in azione

Mentre i fan continuano ad attendere pazientemente la release attesa per il prossimo mese, continuano a trapelare online dei video leak su Elden Ring, l'ambizioso action-RPG open world diretto da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin. Vi consigliamo di interrompere la lettura in caso vogliate evitare spoiler sul gioco.

Dopo aver dato uno sguardo alle abilità del Cruicible Knight, il nuovo video spoiler ci mostra in azione creature e personaggi presenti nella sezione di mappa inclusa nella fase Beta ma disattivati in occasione del network test.

Si parte con la gigantesca creatura a forma di torre che già era apparsa all'interno del materiale promozionale pubblicato nei mesi scorsi da Bandai Namco Entertainment. Nel secondo video scopriamo che Melina, la vergine che ci consente di incanalare i punti esperienza raccolti e migliorare le nostre caratteristiche, può a tutti gli effenti diventare un avversario da combattere. Il terzo ed ultimo filmato mette invece in mostra una creature scheletrica dalla costituzione deforme e ripugnante, che però non è in grado di interagire attivamente con il giocatore e di cui non sappiamo praticamente nulla.

Ricordiamo ai lettori che Elden Ring sarà pubblicato il 25 febbraio 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.