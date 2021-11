Elden Ring: un video mette a confronto la grafica tra PS4, PS4 Pro e PS5

Alle ore 12:00 di oggi sono state ufficialmente aperte le porte del Network Test di Elden Ring, il quale permetterà ai fortunati giocatori selezionati di provare il gioco per diverse ore nel corso del fine settimana. Approfittando della presenza della Beta su più piattaforme, c'è chi ha fatto un primo confronto grafico.

Ad aver caricato il filmato è l'ormai noto canale YouTube ElAnalistaDeBits, il quale permette di osservare tutte le differenze tra le versioni PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 del Network Test del gioco FromSoftware. Stando a quanto emerge dalle prove del content creator, la principale differenza tra le due console della scorsa generazione targate Sony è la risoluzione: PS4 si ferma ai 1080p con un framerate bloccato a 30fps, invece PS4 Pro raggiunge i 1800p e ha un piccolo vantaggio in termini di fluidità, poiché raggiunge i 35fps. Senza troppe sorprese, su PlayStation 5 la situazione è molto diversa e, a prescindere dalla modalità grafica selezionata, si ottengono risultati migliori delle macchine old gen. La modalità qualità ha una risoluzione fissa a 4K ma un framerate che si aggira sui 45fps, invece la modalità prestazioni oscilla tra i 2160p (4K) e i 1620p con il framerate che, seppur con qualche incertezza, resta sui 60fps.

Il video di confronto mette in evidenza anche le differenze in termini grafici, dal momento che lo youtuber sottolinea come la versione PS5 non solo goda di un livello di dettaglio maggiore ma anche di una densità della vegetazione superiore. Ovviamente c'è un netto vantaggio a favore di PS5 anche per quello che riguarda i caricamenti, molto più rapidi grazie all'SSD.

