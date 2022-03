Elden Ring: un video mostra i volti degli NPC mascherati e come ricrearli con l'editor

In giro per l'Interregno di Elden Ring si possono incontrare numerosi personaggi, alcuni dei quali indossano una maschera. Incuriositi da questo particolare, i giocatori sono andati alla ricerca del volto che si nasconde sotto le maschere indossate da questi NPC.

Il risultato di questa attenta indagine è un lungo video che ci permette di scoprire quale sia il vero volto di Varrè, il personaggio che si incontra all'arrivo in quel di Sepolcride, e di tutti gli altri personaggi mascherati che si incontrano nel corso dell'avventura. La particolarità del filmato non è solo quella di far vedere la faccia degli NPC, ma anche quella di proporre nel dettaglio i parametri da utilizzare nell'editor del Senzaluce per riproporne le fattezze ed applicarle al proprio personaggio. Nel video potete trovare anche personaggi privi di una maschera come Irina ed Edgar, così da poterli utilizzare in game sempre grazie all'editor, che vi ricordiamo è accessibile dall'hub di gioco.

A tal proposito, sulle nostre pagine potete trovare la guida su come modificare l'aspetto del Senzaluce in Elden Ring nel corso di una partita. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata a come ricreare Kratos da God of War in Elden Ring.