Elden Ring: il nuovo video di oggi dura 35 minuti!

Un nuovo video gameplay di Elden Ring è atteso per oggi pomeriggio alle 15:00 (ora italiana), Bandai Namco ha promesso 15 minuti di gameplay ma il file caricato su YouTube dura in realtà venti minuti in più.

La preview della premiere ha una durata di 35:01 minuti e dunque possiamo presupporre che oltre al gameplay avremo anche altre informazioni sul gioco. Probabilmente assisteremo ad un vero e proprio diario di sviluppo con dietro le quinte della lavorazione e interviste al team di sviluppo, non è escluso che possano essere rivelati anche altri dettagli sui contenuti del Network Test di novembre in programma la prossima settimana.

Non sappiamo esattamente quali siano i contenuti del video e nemmeno se il gameplay sia del tutto inedito o se si tratti della stessa clip da noi vista in esclusiva italiana a settembre e della durata di 17 minuti (per approfondire ecco la nostra anteprima di Elden Ring), per scoprirlo vi invitiamo a sintonizzarvi poco prima delle 15:00 sul canale Twich di Everyeye.it.

Fossa e Cydonia seguiranno la presentazione e commenteranno il gameplay del gioco di FromSoftware, trattenendosi in live anche dopo la fine del video per le consuete opinioni post show. Vietato mancare dunque, vi aspettiamo oggi pomeriggio su Twitch.