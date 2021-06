Elden Ring vince l'E3, oltre 10 milioni di visualizzazioni: gli annunci più visti

Most viewed E3 / Summer Game Fest trailers on YouTube (estimates)



Elden Ring - 10.2m+

Battlefield 2042 Gameplay - 9.6m+

Avatar Frontiers of Pandora - 7.7m+

Starfield - 7.1m+

Zelda BOTW Sequel - 6.4m+

STALKER 2 - 4.8m+

Riders Republic - 4.6m+

Forza Horizon 5 Reveal - 4.2m+ pic.twitter.com/BfHWZf0IQr