Elden Ring vittima dei bagarini: edizioni speciali rivendute a prezzi folli

Approfittando dell'apertura dei preordini delle edizioni speciali di Elden Ring dopo il gameplay trailer, gli scalper sono entrati in azione per accaparrarsi il maggior numero possibile di Collector's Edition con il solo scopo di rivenderle a prezzi folli nei mercatini digitali e nei siti di aste.

La vittima designata delle operazioni condotte dai bagarini è la Premium Collector's Edition di Elden Ring. L'edizione speciale in tiratura limitata da 6.000 pezzi venduta in esclusiva sullo Store di Bandai Namco è andata letteralmente a ruba, con sold-out delle versioni PS5 e PC verificatosi pochi minuti dopo l'apertura dei preordini, a cui hanno fatto seguito poco dopo i bundle PS4 e Xbox.

Approfittando della situazione, molti scalper hanno fatto leva sulla passione dei fan delle opere soulslike di FromSoftware e rivenduto a prezzi maggiorati le ormai introvabili copie appena prenotate delle Collector's Edition di Elden Ring con elmo e statuetta celebrativa di Malenia.

Basta fare un giro nei mercatini di settore e nei portali di aste più frequentati per assistere al triste spettacolo offerto dai bagarini, con le edizioni più rare del GDR a mondo aperto rivendite a prezzi che oscillano tra i 350 e i 900 euro, una richiesta ingiustificata a fronte dei 259,99 euro richiesti originariamente per l'acquisto in preordine sullo store di Bandai Namco della Premium Collector's Edition di Elden Ring.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi riproponiamo il gameplay trailer di Elden Ring mostrato da FromSoftware per illustrare gli elementi che caratterizzeranno l'esperienza ludica dell'avventura ruolistica in uscita il 25 febbraio 2022 su PC e console PlayStation e Xbox.