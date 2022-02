Elden Ring, volete diventare Lord e Lady? Parte il concorso, ma non in Italia

Per occupare con la giusta solennità la neo-annunciata sedia da gaming a tema Elden Ring, cosa potrebbe esserci di meglio del possedere un titolo nobiliare?

Ne siete sprovvisti? Non temete, Bandai Namco giunge in vostro aiuto, annunciando un concorso a dir poco insolito. Sfruttando il tema portante dell'opera FromSoftware, il publisher ha deciso infatti di mettere in palio 100 onorificenze a "Lord" e "Lady". Queste ultime saranno assegnate tramite una collaborazione con l'ente no profit scozzese Highland Titles, che si occupa della conservazione del patrimonio naturale del Paese. Con il titolo nobiliare, sarà assegnata anche la proprietà di un piccolo pezzo di terra, all'interno di un parco naturale della Scozia.

Per partecipare, è purtroppo necessario essere residenti in Gran Bretagna o Irlanda, oltre all'avere un'età superiore ai 16 anni. Ma come aggiudicarsi l'onore di essere Lord o Lady? Ebbene, Bandai Namco ha attivato un indirizzo mail dedicato all'iniziativa, al quale gli aspiranti nobili dovranno inviare un messaggio nel quale spiegano le motivazioni per le quali dovrebbero essere insigniti del premio. Oltre che se stessi, è possibile candidare anche altre persone, tra famigliari e amici. Nel caso siate in possesso dei requisiti e abbiate ambizioni da latifondista, l'indirizzo mail per far valere le proprie ragioni è il seguente:

eldenlord@bandainamcoent.eu

Nel lungo sentiero che condurrà i giocatori di fronte ai Lord Ancestrali, è tempo di visionare il trailer di lancio di Elden Ring.