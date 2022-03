Elden Ring: volete tenere traccia delle missioni? Arriva l'app iOS che fa per voi!

Elden Ring è a tutti gli effetti il titolo più vasto mai realizzato finora da From Software, dotato di una mappa enorme e piena di missioni ed attività da affrontare nel frattempo che si esplora l'Interregno.

L'elevata difficoltà generale e il gran numero di incarichi ed NPC presenti potrebbero dunque creare qualche confusione nei giocatori, che rischiando di lasciare indietro quest già avviate nel frattempo che raggiungono nuove aree. Proprio per evitare situazioni simili, un fan del gioco, Dachary Carey, ha creato Shattered Ring, un'app disponibile sull'App Store al prezzo di 2,49 dollari e creata appositamente per tenere traccia di tutte le attività svolte dagli utenti nel corso della loro partita.

L'app, tra l'altro, sembra aver già riscosso un grande successo, considerato che ha subito raggiunto la prima posizione nella categoria "Entertainment", lasciando intendere che numerosi giocatori l'hanno già acquistata. "Shattered Ring è il task tracker di Elden Ring che non sapevi di volere", si legge nella descrizione sul sito ufficiale dell'app, che prosegue: "L'applicazione per iOS è un tracker che ti aiuta a tenere traccia dello status di importanti NPC, location e missioni". E ancora: "Smetti di impazzire dietro note enormi rischiando di perderle interamente nel frattempo che cerchi di segnarti i tuoi progressi nel tuo gioco di ruolo".

Ai microfoni di VGC, Carey ha spiegato che "non sono un programmatore di app iOS, ma volevo godermi al meglio così tanto questo gioco che ho creato la mia prima app per risolvere quello che credo sia un grosso ostacolo di accessibilità per tantissimi giocatori casuali come me". A giudicare dal successo riscosso finora dall'app, in molti sono dunque grati a Carey per il lavoro che ha svolto.

Nel frattempo Hidetaka Miyazaki ha dato consigli ai neofiti di Elden Ring, dicendo loro di non aver paura di morire ripetutamente, cercando invece di rilassarsi il più possibile. Sapevate inoltre che Elden Ring si può mettere in pausa con un trucco?