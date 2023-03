Elden Ring: tutto quello che vorremmo vedere nel DLC Shadow of the Erdtree

A un anno dall’uscita dell’ultimo capolavoro firmato Hidetaka Miyazaki, il team di sviluppo ha annunciato la prima vera espansione di Elden Ring. In attesa di ricevere notizie ufficiali su Shadow of the Erdtree, proviamo a speculare su ciò che potrebbe arrivare con questo DLC e cosa invece ci aspettiamo.

A fare da corredo al messaggio FromSoftware ha postato un artwork di Shadow of the Erdtree che rappresenta – con ogni probabilità – Torrente, in una landa spettrale all’ombra di un Albero Madre avvizzito.

La progenie Divina

Primo dettaglio che balza all’occhio e che ci auguriamo sia un assaggio di ciò di cui parlerà il contenuto inedito è la presenza di una figura dalla lunga chioma bionda in groppa al destriero. Questo particolare ci ha molto incuriosito, dal momento che se dovesse effettivamente trattarsi di Miquella – fratello di Malenia e figlio della dea Marika – ci permetterebbe di avere informazioni aggiuntive su uno dei personaggi più importanti della lore. L’eterno infante è una figura centrale nella storia dell’Interregno e, dopo aver sudato sette camicie per raggiungere le radici del suo Albero Sacro e uccidere l’abile sorella, ci sembra doveroso ricevere più dettagli sull’Empireo. Vorremmo per esempio chiarire i dubbi sull’identità di Santa Trina e capire meglio il rapporto tra i membri della prole di Marika e Radagon: Malenia, Melina e Miquella.

Il triste destino dei Presagi

Altra categoria di personaggi che speriamo ricevano più attenzione sono i Presagi, gli umanoidi afflitti da una maledizione che causa la crescita sul loro corpo di tratti animali come piume, corna, code e scaglie. Questa categoria di esseri deformi cela un interessante passato e – visto che lo stesso Miquella era uno dei pochi dèi gentili con tali creature – è possibile che grazie a quest’ espansione potremo saperne di più sulla loro triste storia. Per non parlare del fatto che l’effettivo corpo del fratello di Malenia è situato nel palazzo della dinastia di Mohg, suo fratellastro e anch’esso un presagio.

Le entità cosmiche

Oltre alle storie di personaggi già presenti nell’avventura di base, questo contenuto aggiuntivo potrebbe espandere anche ciò che sappiamo sugli "Outer Gods", entità superiori di cui non vediamo mai la forma fisica. Sebbene non sia certo quante di queste divinità abbiano a che fare con gli avvenimenti di cui il Senzaluce è protagonista, ciò che è certo è che alcune di esse sono legate ad avvenimenti di trama cruciali. Ci riferiamo alla Madre Informe, al Dio della Marcescenza Scarlatta e alla Fiamma della Frenesia. La prima, venerata da Mohg, permette ai suoi discepoli l’utilizzo delle magie del sangue, il secondo - simbolo dell’ordine della marcescenza – è stato sigillato da uno spadaccino cieco maestro di Malenia. C’è poi la terza, che desidera bruciare tutto finché "l’unità non sarà ripristinata".

Possibilità illimitate

È impossibile dire con certezza cosa troveremo nella futura espansione di Elden Ring, ma sappiamo che probabilmente – in linea con la tradizione dei souls – ad aumentare saranno le domande e non le risposte. Miyazaki e George R.R. Martin hanno posto le fondamenta di un universo sconfinato e chissà dove ci condurranno in questa nuova avventura. Sul fronte del gameplay ovviamente, non possiamo che aspettarci ampie zone stilisticamente impressionanti, boss fight spaventose e tanti nuovi strumenti con cui divertirci e ampliare le build dei nostri personaggi. Sul fronte multigiocatore infine sarebbe gradevole trovare una modalità arena più ricca, con mappe ambientate nelle nuove zone introdotte, e magari la tanto agognata Boss Rush.