Elden Ring in VR, la mod è in sviluppo! Primo video dell'Interregno in Realtà Virtuale

Luke Ross, lo sviluppatore indipendente divenuto celebre con le sue patch fan made di Cyberpunk 2077 in VR (e prima ancora di GTA 5 e Red Dead Redemption 2), conferma di essere già al lavoro sulla mod di Elden Ring in Realtà Virtuale e lo conferma mostrando un primissimo video gameplay.

La prossima evoluzione della sua ormai famosa serie di mod R.E.A.L. VR sarà quindi dedicata al capolavoro soulslike di FromSoftware e non potrebbe essere altrimenti, visto l'eccezionale successo commerciale di Elden Ring e la vasta platea di appassionati che, dopo due mesi dal lancio del GDR open world, non hanno mai smesso di animare i forum e i siti di settore con discussioni e analisi ludiche.

Ai microfoni di PCGamer.com, Ross ricorda di essere ormai esperto di mod VR per videogiochi in terza persona ma che, nel caso di Elden Ring, si sia dovuto ingegnare per risolvere i numerosi problemi derivanti dal passaggio a un'inquadratura in soggettiva, come la chinetosi per i movimenti bruschi dopo una capriola dell'eroe. Anche per questo, il modder spiega di voler proporre una doppia modalità VR: la prima adotterà la nuova inquadratura in prima persona, mentre la seconda lascerà la telecamera nella posizione attuale per venire incontro alle esigenze dei "puristi" o di chi dovesse riscontrare dei problemi o dei fastidi giocando in soggettiva.

In chiusura del suo intervento, Ross riferisce di voler lanciare entro la fine del mese di aprile una versione "work-in-progress" di questa mod che, comunque, richiederà ancora diversi mesi di sviluppo prima di essere completata. Il download della mod VR di Elden Ring, come tutte le altre patch fan made di Luke Ross, sarà possibile solo partecipando alla campagna di raccolta fondi avviata su Patreon dal papà delle espansioni amatoriali in Realtà Virtuale R.E.A.L.