Elden Ring vs cheater: il gioco FromSoftware userà il sistema EasyAntiCheat

Come confermato dalla ricca intervista rilasciata da Hidetaka Miyazaki in merito a longevità, difficoltà e struttura open world di Elden Ring, è ormai tempo per il gioco FromSoftware di raggiungere gli appassionati.

A poche settimane dal debutto dell'Action RPG, Bandai Namco ha reso disponibile su Steam l'Accordo di Licenza associato al titolo e indirizzato all'utente finale. Grazie a quest'ultimo, apprendiamo che Elden Ring utilizzerà un sistema di prevenzione di comportamenti scorretti, usufruendo del software Terze Parti EasyAntiCheat.



Quest'ultimo, si legge nell'Accordo di Licenza, "si serve di un software client integrato nel gioco. All'avvio del gioco, il client di EasyAntiCheat viene caricato e aggiornato automaticamente, installando sull'hardware la sua versione più recente. EasyAntiCheat monitora l'hardware, analizza i file binari del gioco e scansiona la memoria dell'hardware al fine di rilevare e prevenire l'utilizzo di trucchi non consentiti nel gioco". A tal fine, prosegue il documento,"EasyAntiCheat archivia i dati concernenti i trucchi utilizzati nel gioco", per poi procedere, tra gli altri, con l'identificazione e il ban di giocatori che li utilizzano.



Per gli appassionati in attesa di scoprire la mitologia dell'Interregno di Elden Ring, ricordiamo che l'opera FromSoftware sarà disponibile a partire dal prossimo 25 febbraio 2022, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.