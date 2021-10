Elden Ring vs Horizon Forbidden West, chi vincerà? Resetera premia FromSoftware

Con gli ultimi due anni funestati da continui rinvii e posticipi per le produzioni videoludiche più attese, il febbraio del prossimo anno vedrà "sfidarsi", a pochi giorni di distanza, due grandi AAA molto attesi.

Originariamente atteso per il 2021, Horizon: Forbidden West, sequel dell'apprezzato Horizon: Zero Dawn di Guerrilla, raggiungerà infatti i lidi di PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 18 febbraio 2022. Contestualmente, Elden Ring, nuova opera bramata da tutti gli amanti di casa FromSoftware, avrebbe dovuto esordire a gennaio, ma il recente rinvio ne ha collocato la nuova data di uscita al 25 febbraio 2022. Una circostanza che ha scatenato una bonaria rassegna di scommesse su quale dei due titoli sarà il grande protagonista dell'avvio del nuovo anno videoludico.



Ebbene, sulle pagine di Resetera, la community internazionale non pare avere in verità molti dubbi. A dimostrarlo è un sondaggio che chiede ai giocatori di esprimere la propria opinione, indicando a quale titolo tra i due darà priorità al momento dell'uscita. Partito da pochissimo, il quesito conta per ora circa cinquecento votanti, il prevalere di Elden Ring è netto, con il gioco FromSoftware che si aggiudica il 60% delle preferenze. Horizon: Forbidden West si conquista invece il 32,2%, mentre il 7,6% afferma di non essere interessato a nessuna delle due produzioni.



E voi cosa ne pensate, vi ritroverete in difficoltà il prossimo febbraio 2022, o avete già le idee chiare su quale titolo avrà tutta la vostra attenzione? Mentre ci riflettete, ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per la Closed Beta di Elden Ring.