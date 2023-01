Elden Ring vs realtà: un esperto di armi esamina l'arsenale di FromSoftware

Reduce dalla conquista del titolo di videogioco più premiato di sempre, Elden Ring è ora al centro di una divertente analisi dedicata alle armi a disposizione dei Senzaluce.

Su invito della redazione statunitense di IGN, l'esperto d'armi Matt Easton - di School Gladatoria - ha infatti firmato una video reaction al gameplay dell'Action RPG. Disponibile in apertura a questa news, il filmato include un'analisi di molti strumenti offensivi inclusi in Elden Ring, osservati con lo sguardo di un intenditore di armi antiche, nonché esperto di stili di combattimento in vigore nell'Europa del Medioevo.

Il risultato è una visione leggera, ma decisamente interessante, nella quale Matt Easton offre intriganti aneddoti sulle armi medievali e sulle rivisitazioni proposte dagli autori di FromSoftware. Per comodità, vi riportiamo di seguito l'elenco completo delle armi di Elden Ring che saranno analizzate nel corso del filmato:

Elica Sanguinaria - Bloody Helice;

- Bloody Helice; Flagello dei Cavalieri Notturni - Nightrider Flail;

- Nightrider Flail; Ascia di Godfrey - Godrey's Axe;

- Godrey's Axe; Spadone della Luna Nera - Dark Moon Greatsword;

- Dark Moon Greatsword; Ruota di Giza - Ghiza's Wheel;

- Ghiza's Wheel; Frusta di Petali di Hoslow - Hoslow's Petal Whip;

Avete già testato queste armi tra le lande dell'Interregno con il vostro Senzaluce? E soprattutto, avete terminato Elden Ring o l'avete abbandonato prima di riuscire a raggiungere i titoli di cosa dell'avventura Action RPG di FromSoftware?