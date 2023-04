Elden Ring vs Sekiro: qual è il gioco FromSoftware più difficile secondo te?

Nel corso degli ultimi 15 anni, From Software si è distinta all'interno dell'industria videoludica grazie ad una serie di prodotti che propongono una difficoltà decisamente superiore alla media: si tratta più precisamente dei cosiddetti titoli souls-like (a proposito, ecco cosa significa videogioco Souls).

Gli ultimi due capolavori della compagnia nipponica, nonché vincitori del premio di gioco dell'anno rispettivamente nel 2019 e nel 2022, sono Sekiro Shadows Die Twice ed Elden Ring, due opere dal concept profondamente differente (Sekiro è infatti un puro Action/Adventure e non un Action/RPG come Elden Ring). In questa sede cercheremo di analizzare le caratteristiche principali di entrambe le opere: lo sviluppo del personaggio e la progressione all'interno del mondo di gioco.

Sviluppo del personaggio

Si tratta sicuramente della più grande differenza tra i due prodotti. Mentre Elden Ring prevede un sistema di livelli identico a quello presente anche nella trilogia di Dark Souls, Sekiro cambia completamente le carte in tavola. In Sekiro infatti non è possibile farmare per accumulare punti con cui salire di livello e migliorare le statistiche del protagonista. L'unico modo per aumentare le caratteristiche del Lupo, ovvero la Salute, la Postura e i Danni inflitti, è sconfiggere boss e miniboss, i quali lasceranno come ricompensa degli oggetti speciali che possono essere consumati proprio per questo scopo.

La presenza di un simile sistema rende quindi Sekiro potenzialmente molto più difficile di Elden Ring, almeno sulla carta, poiché l'unico modo per diventare più forti e resistenti è riuscire a sconfiggere i più potenti nemici del gioco. Questo, unito ad un gameplay estremamente tecnico che richiede grandi riflessi, freddezza e nervi saldi, aumenta esponenzialmente la difficoltà del gioco e lo rende un prodotto non adatto a tutti.

Progressione nel mondo di gioco

L'altra grande differenza tra Sekiro ed Elden Ring risiede nella struttura del mondo di gioco: il primo è un titolo con uno sviluppo piuttosto classico rispetto agli altri lavori di From Software, il cui il mondo di gioco può essere sì liberamente esplorato, ma non rappresenta un vero e proprio open world. Elden Ring è caratterizzato invece dalla presenza di un mondo enorme, aperto ed estremamente libero all'interpretazione e all'esplorazione da parte del giocatore, che può scegliere in quale ordine affrontare le diverse macro-aree del gioco e i diversi boss. Ciò rende possibile l'ottenimento di risorse ed equipaggiamento avanzato anche nelle primissime ore di gioco, cosa invece impossibile in Sekiro, dove la progressione e il potenziamento del personaggio è strettamente legata ad un avanzamento quasi lineare all'interno della storia principale del gioco.

Questa analisi della progressione nel mondo di gioco, più libera in Elden Ring e invece più guidata in Sekiro, si collega a quanto detto in precedenza sullo sviluppo del personaggio: nell'avventura del Senzaluce le due cose vanno a braccetto, e rendono l'ultima opera di From Software probabilmente un po' più facile da affrontare. D'altro canto, il viaggio del Lupo possiede una curva di apprendimento all'apparenza ripidissima durante le prime ore di gioco, per poi smussarsi sempre di più mano a mano che procederete all'interno dell'avventura, migliorando la vostra tecnica e i vostri riflessi

Adesso la parola passa a voi: qual è il gioco FromSoftware con il quale avete "penato" maggiormente? Fateci sapere la vostra nei commenti.